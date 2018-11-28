ريال مدريد يؤمن صدارته لمجموعته الاوروبية بفوزه على روما في الاولمبيكو

2018/11/28 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة (2-0)، على روما الإيطالي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الذئاب ملعب "الأولمبيكو".وسجل الأهداف للميرنجي جاريث بيل في الدقيقة 47، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 59.وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بينما يتجمد رصيد روما عند 9 نقاط في الوصافة، وحسم الثنائي تأهلهما لدور الـ16 من البطولة.

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