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فوز قاتل لمانشستر يونايتد على حساب يونج بويج السويسري
2018/11/28 | 01:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ الغد برس:

استطاع مانشستر يونايتد أن يحقق فوزًا صعبًا على يانج بويز السويسري بهدف نظيف، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد.وأحرز هدف اليونايتد الوحيد في المباراة هو مروان فيلايني في الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع للشوط الثاني.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى عشرة نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف يوفنتوس، بينما توقف رصيد يانج بويز إلى نقطة وحيدة في المركز الأخير.

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