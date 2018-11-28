بايرن ميونيخ يسحق بنفيكا في دوري ابطال اوروبا

2018/11/28 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكتسح بايرن ميونخ الألماني ضيفه بنفيكا البرتغالي (5-1) على ملعب أليانز أرينا، مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.سجل أهداف البايرن آريين روبن "ثنائية" وروبرت ليفاندوفيسكي "ثنائية" وفرانك ريبيري، في الدقائق 13، 30، 36، 51 و77، بينما أحرز جيدسون فيرنانديز هدف بنفيكا الوحيد، في الدقيقة 46.وحجز البايرن مقعدًا له في دور الـ16 بعدما وصل إلى 13 نقطة، اعتلى بها صدارة المجموعة الخامسة، بينما اكتفى بنفيكا بالبقاء في المركز الثالث بعد توقف رصيده عند 4 نقاط، ليودع البطولة قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات، ليتحول إلى بطولة الدوري الأوروبي.دفع نيكو كوفاتش، مدرب البايرن، المباراة بتشكيلة تتكون من: نوير، ألابا، كيميتش، بواتنج، سولي، ريبيري، روبن، رافينيا، جوريتسكا، مولر، ليفاندوفسكي.أما روي فيتوريا، مدرب بنفيكا، فضمت تشكيلته كلًا من: أوديسياس، ألميدا، دياز، كونتي، جريمالدو، فيجسا، جابرييل، بيتزي، رافا، سيرفي، جوناس.

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