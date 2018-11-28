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بالأرقام.. أجويرو سلاح مانشستر سيتي الأبرز هذا الموسم
2018/11/28 | 01:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محمد عماد     فيسبوك      تويتر أنقذ المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي فريقه من الهزيمة أمام أولمبيك ليون بإحرازه هدف التعادل في الدقائق الأخيرة في المباراة التي أقيمت بفرنسا في إطار مباريات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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هدف أجويرو جعله أول لاعب يحرز أهداف خارج الديار في ست مباريات متتالية في تاريخ مشاركات الفرق الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا.

كما أنه اشترك في المساهمة في إحراز 16 هدفًا (سجل 14 وصنع هدفين) في 17 مباراة لعبها مع السيتزن هذا الموسم.

أجويرو البالغ من العمر 30 عامًا هو ثاني أكثر لاعب حالي يحرز أهدافًا في مباريات متتالية لفريقه خارج الديار في دوري الأبطال (ستة أهداف)، فقط البرتغالي كريستيانو رونالدو هو من تفوق عليه في تحقيق هذا الإنجاز في 12 مباراة متتالية.

 

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