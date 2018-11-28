رونالدو بمفرده يتفوق على 136 فريقًا في دوري الأبطال

2018/11/28 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر ساهم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تحقيق يوفنتوس الإيطالي، الفوز على حساب ضيفه فالنسيا الإسباني بهدف نظيف، في دوري أبطال أوروبا.

وضمن يوفنتوس التأهل إلى الدور الثاني، رفقة مانشستر يونايتد للدور الثاني، بعدما حقق الأخير الفوز بهدف نظيف على يونج بويز السويسري.

وصنع رونالدو هدف يوفنتوس، حيث مهد كرة عرضية إلى الكرواتي ماندجوكيتش، الذي سجل هدف الفوز، ليرد على طرده في لقاء الذهاب في مستايا.



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رسميًا يوفنتوس إلى دور الـ16 من دوري الأبطال بعد التفوق على خفافيش فالنسيا ✅#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/fsYUqfAtGa

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 27, 2018ووصل رونالدو إلى الفوز رقم 100 في دوري أبطال أوروبا، في جميع المباريات التي خاضها في المسابقة، سواء مع مانشستر يونايتد أو ريال مدريد وأخيرًا يوفنتوس.

ويعد رونالدو ثاني أكثر اللاعبين خوضًا للمباريات في دوري الأبطال برصيد 160 مباراة، بعد الإسباني إيكر كاسياس صاحب المركز الأول 175 مباراة.

ويأتي فوز رونالدو، ليجعله متفوقًا على 136 فريقًا في تاريخ دوري الأبطال من 140 فريقًا لعبت في المسابقة الأوروبية.

رونالدو وصل إلى فوزه رقم 💯 في دوري الأبطال!أكثر من 136 من أصل 140 فريق شارك في تاريخ المسابقة 🔝التاريخ لن يمل من كتابة اسمك في صفحاته يا دون 👑 pic.twitter.com/HD0JUXfRda

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 27, 2018ويتفوق رونالدو على الجميع بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 122 هدفًا.





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