موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

2018/11/28 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على ساوثهامبتون على ملعب ساينت ماري، وذلك يوم السبت القادم 1 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 23 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز الممتاز 2018-19.





حقق الشياطين الحمر فوزًا مهمًا على حساب يونج بويز بهدف قاتل في الوقت بدل من الضائع، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وخطف زملاء بول بوجبا بطاقة التأهل رسميًا لدور الـ16 رفقة يوفنتوس المتصدر للمجموعة، بعد أن حصدوا 10 نقاط، ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة بعد 13 مباراة. اختيارات المحررين ليون يصبغ ملعبه باللون الأحمر قبل مواجهة سان إتيان جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

يعيش ساوثهامبتون أيامًا لا يحسد عليها، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 13 مباراة، لم يستطع تحقيق الانتصار سوى في مباراة وحيدة، وكان التعادل حاضر في خمس مناسبات، بينما تلقى 7 هزائم، ويحتل الفريق المركز الثامن عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط رفقة كارديف سيتي وفولهام.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون والقنوات الناقلة مويس: توني كروس وافق على الانتقال لمانشستر يونايتد

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

مانشستر يونايتد - ساوثهامبتون استاد ساينت ماري

السبت 1 ديسمبر 2018 ميلادياً، 23 ربيع الأول 1440 هجرياً، 17:30 بتوقيت مصر، 3018:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 2

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