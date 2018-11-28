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نائبة تستعرض مهاراتها الكروية تحت قبة البرلمان
2018/11/28 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أظهرت لقطات فيديو النائبة في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، هانا بارديل، وهي تستعرض مهارات تمرير كرة بين قدميها تحت قبة البرلمان، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة.

وأظهر الفيديو […]

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