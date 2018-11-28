2018/11/28 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا أظهرت لقطات فيديو النائبة في مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، هانا بارديل، وهي تستعرض مهارات تمرير كرة بين قدميها تحت قبة البرلمان، الأمر الذي عرضها لانتقادات لاذعة.وأظهر الفيديو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة تستعرض مهاراتها الكروية تحت قبة البرلمان اسرار ميديا.

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