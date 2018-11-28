ولي العهد السعودي في زيارة مثيرة للجدل الى تونس 

2018/11/28 | 02:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قام ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان مساء الثلاثاء بزيارة لتونس هي الاولى لفرد من الاسرة المالكة السعودية منذ ثورة 2011، وسط احتجاجات على الدور السعودي في اليمن والقمع في المملكة.والتقى ولي العهد السعودي الذي رافقه وفد كبير من الاسرة المالكة السعودية، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي أقام على […]

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