بريان هوك: أمريكا تعمل مع شركائها لوقف تهديدات النظام الإيراني للأمن والاستقرار الدوليين

2018/11/28 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، برايان هوك، أن إيران هي أكبر داعم للإرهاب في العالم، مشددًا على أن العقوبات المشددة ستتصاعد ضد طهران في حال عدم استجابتها للضغوط.

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