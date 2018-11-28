English | وظائف


نائب بمجلس ديالى يكشف عمليات سرقة ونصب في بغداد ويحمل الحكومة المسؤولية
2018/11/28 | 02:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي عن عمليات سرقة بنصب بغداد ويحمل الحكومة المسؤولية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب بمجلس ديالى يكشف عمليات سرقة ونصب في بغداد ويحمل الحكومة المسؤولية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب بمجلس ديالى يكشف عمليات سرقة ونصب في بغداد ويحمل الحكومة المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ هذا ما فعله نوفل العاكوب بعد قضية الاساءة الى المعلم
⋙ خدمات الزبير تطالب باستبدال أنبوب المياه الناقل كونه مصنوع من مادة خطرة
⋙ الدفاع الأمريكية تحذر روسيا من العبث بموقع الهجوم الكيماوي في حلب
⋙ نازحون في مخيم "حسن شام": وزارة الهجرة لم تقدم شيئًا لنا
⋙ شاهد بالفيديو | "اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور " !!!مجلس النواب "نايم ياشليف الصوف "
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | "اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور " !!!مجلس النواب "نايم ياشليف الصوف "
⋙ شاهد بالفيديو | البرلمان وعدوى التأجيل! امال المواطنين تتطلع نحو الابتعاد عن الخلافات والمصالح الخاصة من اجل العامة
⋙ بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الإمام الحسين وسط بغداد
الأكثر شيوعا