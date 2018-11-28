نائب بمجلس ديالى يكشف عمليات سرقة ونصب في بغداد ويحمل الحكومة المسؤولية

2018/11/28 | 02:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي عن عمليات سرقة بنصب بغداد ويحمل الحكومة المسؤولية.

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