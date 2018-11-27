ريال مدريد يهزم روما ويتأهلان معاً إلى ثمن النهائي

2018/11/28 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفرد ريال مدريد بصدارة المجموعة السابعة بفوزه على روما الإيطالي 2-0، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الخامسة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وضمن الفريقان تأهلهما إلى الدور ثمن النهائي قبل بداية مواجهتهما بعد خسارة سسكا موسكو الروسي 1-2 أمام فيكتوريا بلزن التشيكي.

سجل الويلزي غاريث بايل (47) ولوكاس فاسكيز (59) ثنائية ريال مدريد الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن روما الثاني، فيما يحتل فيكتوريا بلزن التشيكي المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن سسكا موسكو الأخير.

تفاصيل المواجهة

- نهاية المباراة بفوز مستحق لريال مدريد منحه صدارة المجموعة على حساب روما الذي ضمن تأهله مسبقاً بعد خسارة سسكا موسكو أمام فيكتوريا بلزن التشيكي لحساب المجموعة ذاتها.

- قبل النهاية بلحظات كاد مارسيلو أن يسجل هدفاً استعراضياً لكن محاولته جانبت المرمى.

- مع وصول المباراة إلى الدقيقة 75 بدا أن روما استسلم للهزيمة أمام فريق ملكي متحفز تماماً ومصر على الانفراد بصدارة المجموعة.

- محاولة جديدة لكريم بنزيمة لكن أولسن يتصدى مجدّداً ويمنع رفع الغلة الملكية.

- هيجان ريال مدريد يستمر: بايل يقود هجمة مرتدة وينهيها بتمريرة لمارسيلو الذي سدّد زاحفة قوية وجدت في طريقها الحارس أولسن.

- بايل يلعب عرضية على رأس بنزيمة الذي ارتقى ومرر لفاسكيز الذي وجد نفسه أمام شباك خالية فلم يجد صعوبة في إضافة الهدف الثاني للملوك.

- ريال مدريد مختلف تماماً عن الشوط الأول، تنوع في العمليات الهجومية، تارة بالهجمة المرتدة وتارة أخرى من خلال اختراقات كارفاخال ومارسيلو على الأطراف.

- بايل يضيع الضربة القاضية عن النادي الملكي فبعد انفراد بالحارس أولسن وضعها سهلة بين يديه.

- الملكي يبدأ الشوط الثاني بقوة بفضل نجمه الويزي غاريث بايل الذي منحه الأسبقية بتسديدة زاحفة.

قبل نهاية الشوط الأول بلحظات تشيك يمنح جنغيز أوندر تمريرة مميزة واضعاً إياه أمام شباك خالية لكن الدولي التركي أضاع الفرصة الذهبية بطريقة صادمة.

- روما ينزل بكل ثقله على بطل أوروبا، سلسلة من المحاولات على مرمى كورتوا أنهاها الصربي كولاروف بتسديدة صاروخية مرت قريبة من المرمى.

- التركي أوندر يفتح جبهة هجومية على يسار دفاع ريال مدريد ويتسبب بالكثير من المشاكل.

- رد خجول من روما: عرضية من كولاروف لتشيك الذي ذهبت محاولته ضعيفة إلى كورتوا.

- روما يضطر إلى تغيير ستيفان الشعراوي باليافع الهولندي جاستن كلويفرت.

- أول فرصة محققة للتسجيل في المباراة جاءت من أقدام مودريتش الذي تلقى تمريرة من فاسكيز وسدّد لكن أولسن تفطن وأبعدها.

- 10 دقائق على انطلاق المواجهة، لم يظهر الفريقان بوادر للتسجيل فقد سيطر التسرع والارتباك على التمرير ولم نشاهد بناءً هجومياً سليماً من الجانبين.

- بعد السقوط المدوي أمام أيبار بثلاثية نظيفة في الدوري، يبحث ريال مدريد عن الفوز في روما لاستعادة الثقة والانفراد بالصدارة.

- بعد فوز فيكتوريا بلزن التشيكي على مضيفه سسكا موسكو الروسي 2-1 ضمن ريال مدريد وروما تأهلهما إلى الدور الثاني للمسابقة.

تشكيلة ريال مدريد

📋 ¡Nuestro once inicial contra el @ASRomaEspanol! #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/1Rsml33n5p

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) November 27, 2018

تشكيلة روما

FORMACIÓN OFICIAL 📋Aquí está el XI inicial de la #ASRoma elegido por @MisterDiFra para enfrentar el partido #RomaReal de #UCL¡FORZA ROMA! ⭐️🐺⭐️ pic.twitter.com/DpeUq42oxO

— AS Roma Español (@ASRomaEspanol) November 27, 2018

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