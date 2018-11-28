ليستر سيتي يبلغ ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية

2018/11/28 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكانت المباراة مقررة أساساً في نهاية تشرين الأول/أكتوبر لكنها تأجلت بسبب مأساة نادي ليستر سيتي الذي فقد مالكه في حادث تحطم طائرته الهيلكوبتر بعيد مغادرته ملعب كينغ باور بعد المباراة ضد وست هام في 27 منه.

ويلتقي ليتسر سيتي في ربع النهائي مع مانشستر سيتي حامل اللقب على ملعب كينغ باور.

وفي بقية مباريات ربع النهائي، يلتقي تشيلسي مع بورنموث وميدلسبره مع بورتون ألبيون، فيما يستضيف أرسنال غريمه وجاره توتنهام.

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