جوارديولا: مواجهة ليون دائمًا صعبة

2018/11/28 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر اعترف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن مواجهة فريق أولمبيك ليون الفرنسي دائمًا ما تكون صعبة، وذلك عقب التعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بفرنسا في إطار مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي قد خسر أمام ضيفه ليون في أولى جولات الموسم الحالي بهدفين مقابل هدف ليفشل السيتزن في التفوق على الفريق الفرنسي رغم اعتباره أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب هذا الموسم.

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على الرغم من ذلك حسم مانشستر سيتي بطاقة العبور لدور الـ 16 قبل الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وقال جوارديولا عقب المباراة: "عندما تلعب أمام ليون دائمًا ما تكون المباراة معقدة لأنهم فريق جيد".

وأضاف المدرب الإسباني: "المستوى ما بين فرق المجموعة متقارب، شعرت بذلك منذ تلقينا للهدف الأول من ليون في ملعبنا، بعد ذلك قدمنا أربع مباريات ممتازة".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل أيضًا صدارة ترتيب جدول ترتيب البريميرليج دون تلقيه أي خسارة حتى الآن.

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