أليجري: فالنسيا لم يلعب مثل مانشستر يونايتد

2018/11/28 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أبدى المدير الفني الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، عن سعادته بالتفوق على الدفاع الأفضل في الدوري الإسباني، والتأهل إلى الدور الثاني من دوري الأبطال.

وحققت السيدة العجوز، فوزًا بهدف نظيف، على حساب الخفافيش، ليضمن التأهل ويقصى الفريق الضيف من المسابقة بشكل رسمي.

أليجري أشاد بالضيوف: "لقد كان فالنسيا في مستوى رائع، الدفاع الأفضل في الليجا ليس من السهل التسجيل بشباكهم، كان يهاجمون بأربعة لاعبين ويدافعون بستة، وعانينا من أجل فتح المساحات، كنا في الشوط الثاني أكثر تنظيمًا وقوة، لقد شعر ساندرو بالإصابة لذلك فضلنا خروجه بين الشوطين".



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رونالدو بمفرده يتفوق على 136 فريقًا في دوري الأبطال

وأكمل ماكس: "كان علينا أن نكون أكثر حدّة لتسجيل الهدف الثاني، وكان علينا أن نكون أفضل عندا نمتلك الكرة بالذهاب على المرمى، وهو ما فعلناه بشكل أقل".

رونالدو وصل إلى فوزه رقم 💯 في دوري الأبطال!أكثر من 136 من أصل 140 فريق شارك في تاريخ المسابقة 🔝التاريخ لن يمل من كتابة اسمك في صفحاته يا دون 👑 pic.twitter.com/HD0JUXfRda

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 27, 2018وعن فالنسيا مرة أخرى أضاف مدرب ميلان السابق: "مقارن بالفرق الإسبانية، فالنسيا فريق ذكي تكتيكيًا، ويمنحك فرص قليلة، أتلتيكو مدريد فريق يدافع بشكل أفضل بدنيا، فالنسيا فنياً أفضل في إغلاق المساحات، هذا يعني أنه عندما يجد مساحات، لابد أن تستغلها".

وأتم عن اللقاء: "لقد غطوا أفضل مساحات وكان يتواجد 6 خلف الكرة، لذلك المرتدات كانت صعبة أمامهم، هم ليسوا مثل مانشستر يونايتد، عندما فزنا بالكرة وسيطرنا على اللقا وأصبحناا في النهاية نلعب بأريحية، لكن في لقاء كهذا نعتاد على التركيز طيلة اللقاء".

🚨- المدرب الأقرب لتدريب الأهلي هو الأوروجوياني جوزيه كارينيو المدير الفني السابق للنصر السعودي.( @HHathout ) pic.twitter.com/9ItnqaBTXO

— جول مصر (@goaleg) November 27, 2018ويلتقي يوفنتوس في الجولة الأخيرة مع نظيره يونج بويز السويسري، وعينه على الفوز من أجل التأهل كمتصدر لجدول ترتيب المجموعة الثامنة.





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