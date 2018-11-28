سيد عبد الحفيظ: انتظروا أهلي قوي للغاية في يناير وشروط معينة تحكم الجدد

2018/11/28 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر طالب سيد عبد الحفيظ؛ القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي المصري، الجمهور بالالتفاف حول الفريق في الفترة الحالية، باعثًا برسالة طمأنة لهم حول أوضاع المارد الأحمر في يناير المقبل.

وتلقى الشياطين الحمر بالأمس الهزيمة الثانية على التوالي لهم بالدوري الممتاز أمام المقاولون العرب بهدف وحيد، ضمن الجولة الـ16.

عبد الحفيظ قال، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "بالتأكيد مكانة الأهلي وتاريخه تجعل الوضع الحالي مسؤولية كبيرة على الفريق، وكما يتقبل اللاعبون الإشادات عليهم تقبل الانتقادات وقت الهزائم، ما أنا واثق به الآن أن الأهلي سيصل قريبًا لحالة أفضل من خلال اتفاقات وبعض الرتوش الأخيرة التي وصلنا لها، ورغم مرض محمود الخطيب إلا أنه يتواصل معنا بصورة مستمرة، وبالفعل نجحنا في إنهاء بعض الأمور وخلال فترة زمنية قصيرة سنعلن عنها.



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"الفترة المقبلة ستكون قوية بالأهلي والمردود سيكون جيد، الموسم الحالي استثنائي لكثرة البطولات، وفي يناير ستكون هناك تدعيمات جيدة، اتخذنا خطوات واسعة خلال الأيام الماضية واقتربنا من الوصول لشيء جيد، لكن احترامًا لارتباط بعض اللاعبين بأنديتهم نؤجل الإعلان الرسمي".

مدرب الأهلي بعد الخسارة أمام المقاولون 👀https://t.co/VyXQsrwAhJ pic.twitter.com/wlq0jvO2sV

— جول مصر (@goaleg) ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨أضاف: "علينا أن نقدر الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق، أقدر تمامًا حزن الجماهير، لكن هذه الفترة تتطلب تكاتف الجميع حتى لا تبتعد بطولة الدوري، سنكمل الشهر المقبل بالمجموعة الحالية من اللاعبين دون تعاقدات، لكنني متأكد من أن القادم أفضل.

"نحتاج جمهورنا بصورة كبيرة حاليًا، هو له نسبة 70 بالمئة من الفوز، وجوده مهم للغاية، لذلك التكاتف هو الحل".

🚨- المدرب الأقرب لتدريب الأهلي هو الأوروجوياني جوزيه كارينيو المدير الفني السابق للنصر السعودي.( @HHathout ) pic.twitter.com/9ItnqaBTXO

— جول مصر (@goaleg) ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨مدير الكرة تابع: "هناك أوقات تحتاج للاستثمار في اللاعبين الصغار، لكن حاليًا نحتاج من هم ما بين أعمار 24 و28، وهذه أعمار صفقات الأهلي الجديدة، من الممكن أن يكون هناك عنصر أو اثنين من الصغار بشرط أن يكونوا مؤثرين للغاية، لأننا نحتاج الخبرات والشخصية القوية حاليًا.

"متأكد من عودة قوة الأهلي بتدعيمات يناير وعودة المصابين ودعم الجماهير، القصة ليست مكسب وخسارة إنما هوية فريق بطولة، من الممكن أن تخسر بطولة، لكننا نبحث عن شخصية كيان اسمه الأهلي، الشخصية مهمة للغاية، لست خائفًا من الغد، انتظروا أهلي قوي في يناير، لكن كل ما أتمناه وقوف الجميع خلف الأهلي وتقديرهم للفترة الحالية، لأن اللوائح تمنعنا حاليًا، لكن غدًا سنضخ صفقات جديدة".

العامري فاروق: هناك محاولات لوضع الأهلي في مأزق مع الجماهير وقادرون على اتخاذ موقف قويhttps://t.co/sTUC7MTh8a pic.twitter.com/Pr6D1kb1ZR

— جول مصر (@goaleg) ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨واختتم موجهًا رسالة لجمهور الأهلي: "أقدر تمامًا لحزنكم، لكن أريد منكم أن تعلموا أن الموقف الحالي الأهلي مر به من قبل، وتكاتف الإدارة واللاعبين والجمهور جعله يتخطاه، وفرصتنا في يناير لتصحيح الأوضاع".

يذكر أن الأهلي يعاني من تراجع كبير عقب خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي، حيث ودع بعدها كأس زايد للأندية الأبطال وأقال مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، حتى احتلاله حاليًا المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، جمعها من سبع مباريات.

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