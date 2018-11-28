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شاهد بالفيديو | البرلمان وعدوى التأجيل! امال المواطنين تتطلع نحو الابتعاد عن الخلافات والمصالح الخاصة من اجل العامة
2018/11/28 | 02:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | البرلمان وعدوى التأجيل! امال المواطنين تتطلع نحو الابتعاد عن الخلافات والمصالح الخاصة من اجل العامة

مصدر الفيديو: 4lL_24cXUS4

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