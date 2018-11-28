2018/11/28 | 02:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا ردت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، على بيان هيئة الاعلام والاتصالات بشأن “تصدر العراق للدول الاضعف انترنت في العالم”، داعية الى الابتعاد عن اسلوب التراشق الاعلامي.وقالت الوزارة في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات ترد على هيئة الاعلام بشأن “تصدر العراق للدول الاضعف انترنت في العالم” اسرار ميديا.

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