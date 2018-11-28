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الاتصالات ترد على هيئة الاعلام بشأن “تصدر العراق للدول الاضعف انترنت في العالم”
2018/11/28 | 02:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا ردت وزارة الاتصالات، الثلاثاء، على بيان هيئة الاعلام والاتصالات بشأن “تصدر العراق للدول الاضعف انترنت في العالم”، داعية الى الابتعاد عن اسلوب التراشق الاعلامي.

وقالت الوزارة في بيان […]

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