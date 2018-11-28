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فتاه تدفن حياه وتستنجد بصديقتها داخل المقبرة عبر تطبيق الواتس اب
2018/11/28 | 02:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارسلت فتاه رسالة (واتس اب) الى صديقتها من  داخل المقبرة لصديقتها شابتان فى سن المراهقة كان افضل صديقتين”     كان كل شى يفعلانة سويا لم ينفصلان ابدا عن بعضهما البعض.

لكن فى احدى  الايام مرضت نتاشا فجاه وفارقت الحياه..

تركت الالم داخل الجميع  لكن هذا لم ينتهى هكذا !! فقط تلقت لينا فى اليوم الذى دفنت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتاه تدفن حياه وتستنجد بصديقتها داخل المقبرة عبر تطبيق الواتس اب صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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