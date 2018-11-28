2018/11/28 | 02:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت فتاه رسالة (واتس اب) الى صديقتها من داخل المقبرة لصديقتها شابتان فى سن المراهقة كان افضل صديقتين” كان كل شى يفعلانة سويا لم ينفصلان ابدا عن بعضهما البعض.لكن فى احدى الايام مرضت نتاشا فجاه وفارقت الحياه..تركت الالم داخل الجميع لكن هذا لم ينتهى هكذا !! فقط تلقت لينا فى اليوم الذى دفنت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فتاه تدفن حياه وتستنجد بصديقتها داخل المقبرة عبر تطبيق الواتس اب صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فتاه تدفن حياه وتستنجد بصديقتها داخل المقبرة عبر تطبيق الواتس اب) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فتاه تدفن حياه وتستنجد بصديقتها داخل المقبرة عبر تطبيق الواتس اب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).