2018/11/28 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا تكثف شرطة الاحتلال الإسرائيلي من اجراءتها للقبض على 6 مراهقين إسرائيليين تناوبوا على اغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14 عاماً.وقد بدأت الشرطة التحقيق في القضية منذ ما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مراهقون يتناوبون على إغتصاب قاصر! اسرار ميديا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراهقون يتناوبون على إغتصاب قاصر!) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراهقون يتناوبون على إغتصاب قاصر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اسرار).