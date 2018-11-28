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مراهقون يتناوبون على إغتصاب قاصر!
2018/11/28 | 02:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا تكثف شرطة الاحتلال الإسرائيلي من اجراءتها للقبض على 6 مراهقين إسرائيليين تناوبوا على اغتصاب قاصر تبلغ من العمر 14 عاماً.

وقد بدأت الشرطة التحقيق في القضية منذ ما […]

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