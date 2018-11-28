2018/11/28 | 02:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين في مناقشة قضايا اعادة البناء صلاح بدرالدين لكل مشروع فكري ثقافي سياسي انقاذي كما في حالة – بزاف – خلفيته التاريخية وأسبابه وآلياته ومصادر شرعيته وشروط نجاحه ثم تأتي النتائج وفي حالتنا : الحركة منقسمة وضعيفة ومأزومة ومهددة بالزوال وبدون مرجعية موحدة وتاليا لادور حاسم لها على الصعيدين الكردي وال......

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