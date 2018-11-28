English | وظائف


#صلاح بدرالدين - في مناقشة قضايا اعادة البناء
2018/11/28 | 02:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #صلاح_بدرالدين في مناقشة قضايا اعادة البناء صلاح بدرالدين لكل مشروع فكري ثقافي سياسي انقاذي كما في حالة – بزاف – خلفيته التاريخية وأسبابه وآلياته ومصادر شرعيته وشروط نجاحه ثم تأتي النتائج وفي حالتنا : الحركة منقسمة وضعيفة ومأزومة ومهددة بالزوال وبدون مرجعية موحدة وتاليا لادور حاسم لها على الصعيدين الكردي وال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صلاح بدرالدين - في مناقشة قضايا اعادة البناء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#صلاح بدرالدين - في مناقشة قضايا اعادة البناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ هذا ما فعله نوفل العاكوب بعد قضية الاساءة الى المعلم
⋙ خدمات الزبير تطالب باستبدال أنبوب المياه الناقل كونه مصنوع من مادة خطرة
⋙ الدفاع الأمريكية تحذر روسيا من العبث بموقع الهجوم الكيماوي في حلب
⋙ نازحون في مخيم "حسن شام": وزارة الهجرة لم تقدم شيئًا لنا
⋙ شاهد بالفيديو | "اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور " !!!مجلس النواب "نايم ياشليف الصوف "
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | "اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور " !!!مجلس النواب "نايم ياشليف الصوف "
⋙ شاهد بالفيديو | البرلمان وعدوى التأجيل! امال المواطنين تتطلع نحو الابتعاد عن الخلافات والمصالح الخاصة من اجل العامة
⋙ بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الإمام الحسين وسط بغداد
الأكثر شيوعا