نشطاء إيرانيون يشنون هجومًا على

2018/11/28 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم نشطاء إيرانيون تصريحات وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، الأخيرة حول "النجاة" من العقوبات الأميركية من خلال "المقاومة والصمود".

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