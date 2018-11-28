العشائر العربية ترفض مقترح الإرهابي قيس الخزعلي بانتشار ميليشيا الحشد الشعبي الطائفي على حدود سوريا

2018/11/28 | 02:52

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العشائر العربية ترفض مقترح الإرهابي قيس الخزعلي بشأن انتشار ميليشيا الحشد الشعبي الطائفي على الحدود

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