البلدية تسعى للتعاقد مع عدة شركات لتنظيف مركز مدينة البصرة

2018/11/28 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية بلدية البصرة، اليوم الثلاثاء، عن موافقة محافظ البصرة أسعد العيداني على خطتها الخاصة بالتعاقد مع شركات لتنظيف المدينة من النفايات.

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