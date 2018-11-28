الأمم المتحدة تؤكد حق اللاجئين في السعي لطلب اللجوء بأمريكا

2018/11/28 | 02:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قالت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة إن من حق طالبي اللجوء عند حدود المكسيك، والفارين من العنف أو الاضطهاد، تقديم طلبات داخل الولايات المتحدة للحصول على ملاذ آمن هناك، وذلك في محاولة جديدة من المنظمتين لحماية اللاجئين من سياسات الهجرة الأمريكية الصارمة.وطلب مسؤولو الأمم المتحدة مرارا من واشنطن ضمان حماية طالبي اللجوء […]

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