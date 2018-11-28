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أمريكا قد تعلن خطتها للسلام بداية 2019
2018/11/28 | 02:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس قال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحدثت مع إسرائيل عن إمكانية تقديم خطتها للسلام في الشرق الأوسط، والتي طال انتظارها، في بداية العام المقبل مما قد يجنب التداخل مع الانتخابات الإسرائيلية.

ويعكف جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعداد خطة للسلام بين الفلسطينيين […]

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