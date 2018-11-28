2018/11/28 | 02:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا اختراع جديد بدأ يغزو السوق العالمية وهو كناية عن زينة أضواء عيد الميلاد الخاصة بالرجال الذين يتمتعون بلحية طويلة.وبدأت شركة ” Firebox” بتسويق منتج جديد بمناسبة عيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زينة جديدة للرجال الملتحين تغزو السوق العالمية! شاهد الصور اسرار ميديا.

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