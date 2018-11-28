الدفاع الأمريكية تحذر روسيا من العبث بموقع الهجوم الكيماوي في حلب

2018/11/28 | 03:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أمس الثلاثاء، روسيا من العبث بموقع هجوم مزعوم بالغاز في مدينة حلب السورية، وطالبتها بالسماح للمحققين بتفتيش الموقع.

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