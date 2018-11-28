خدمات الزبير تطالب باستبدال أنبوب المياه الناقل كونه مصنوع من مادة خطرة

2018/11/28 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت السلطات المحلية في قضاء الزبير غرب البصرة مطالباتها الى دائرة ماء البصرة بضرورة استبدال انبوب المياه الناقل للقضاء والمصنوع من مادة (الأسبتوس) والمحرم دوليا لخطورته على الصحة العامة ولتسببه الامراض السرطانية.

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