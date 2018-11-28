2018/11/28 | 03:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية قدم نوفل العاكوب اليوم ، اعتذاره لمدير مدرسة عبد الله بن جابر، بعد انتشار شريط فيديو للمحافظ، وهو يوبخ مدير مدسة بشدة ، على خلفية ضربه لعدد من طلبته، ويأمر بنقله.حيث كشف المحافظ في بيان تلقت اليوم الثامن نسخه منه ، إن “الاعتذار من صفات الرجال الشجعان، وبعد ما طبلوا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا ما فعله نوفل العاكوب بعد قضية الاساءة الى المعلم صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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