قانونيون: عشرات النواب يخالفون القانون.. وهناك صعوبة في محاسبة البرلمانيين

2018/11/28 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قانونيون: المادة 49 من الدستور تنص على "عدم جمع صفة أخرى مع صفة النائب، وألا يجوز نهائيًّا ممارسة أي عمل آخر غير العمل النيابي"

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