دوري أبطال اوروبا: ريال مدريد يضمن الصدارة بالفوز في روما

2018/11/28 | 03:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ضمن ريال مدريد الحصول على المركز الأول في المجموعة السابعة بدوري أبطال اوروبا لكرة القدم بفوزه 2-صفر خارج الديار على روما يوم الثلاثاء لكن الفريق الايطالي سينضم إلى حامل اللقب في أدوار خروج المهزوم.وكان فوز فيكتوريا بلزن 2-1 على مستضيفه تشسكا موسكو في وقت سابق يوم الثلاثاء معناه أن ريال وروما ضمنا […]

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