2018/11/28 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعزو متخصصون وصول نسبة الفقر إلى مستويات عالية خلال السنوات الأخيرة إلى الفساد الإداري والمالي المستشري في جميع مفاصل الدولة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متخصصون وصول نسبة الفقر إلى مستويات عالية خلال السنوات الأخيرة يعود إلى الفساد الإداري) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متخصصون وصول نسبة الفقر إلى مستويات عالية خلال السنوات الأخيرة يعود إلى الفساد الإداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).