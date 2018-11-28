الموافقة على عقد حفر الآبار ضمن مشاريع تطوير حقل غرب القرنة - 2

2018/11/28 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الطاقة الوزارية، أمس الثلاثاء، توجيه وزارة الموارد المائية بإعداد دراسة فنية وتقييمية عن سد دربنديخان، كما وافقت على عقد حفر الآبار ضمن مشاريع تطوير حقل غرب القرنة - 2 في محافظة البصرة.

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