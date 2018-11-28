موعد مباراة يوفنتوس القادمة ضد فيورنتينا في الدوري الإيطالي 2018-19

2018/11/28 | 04:28

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يفتح استاد أرتيمو فرانكي أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل بين يوفنتوس وفيورنتينا يوم السبت القادم 1 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 23 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 14 من الدوري الإيطالي 2018-2019.





يسير البيانكونيري بخطى ثابتة محلياً وأوروبياً، ففي دوري أبطال أوروبا نجح في ضمان العبور لدور الـ16 بعد انتصاره الأخير على فالنسيا، أما في السيري آ فيحلق فريق السيدة العجوز في الصدارة وحيداً برصيد 37 نقطة، بفارق كبير عن نابولي أقرب المنافسين هو 8 نقاطٍ كاملة.



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كانت بداية فيورنتينا جيدةً في الموسم الحالي، لكنه تراجع بعد ذلك وبدأ في سلسلة لا فوز مخيبة منذ أكتوبر الماضي بلغت 6 مباريات، بدأت بالخسارة من لاتسيو وانتهت بالتعادل سلبياً مع بولونيا، أما الأربعة لقاءات المتبقية فقد انتهت جميعاً بنفس النتيجة هي التعادل إيجابياً بهدفٍ لمثله، وكانت هذه المواجهات ضد كالياري، تورينو، روما وفروزينوني، ويحتل الفيولا حتى الآن المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن أتالانتا والتورو التاسع والحادي عشر على التوالي.





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موعد مباراة فيورنتينا ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة يوفنتوس يحقق فوزًا باهتًا على فالنسيا ويؤكد تأهله

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القنوات الناقلة

فيورنتينا - يوفنتوس أرتيمو فرانكي السبت 1 ديسمبر 2018 ميلادياً، 23 ربيع الأول 1440 هجرياً، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 4

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