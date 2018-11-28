موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني 2018-19

2018/11/28 | 04:28

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يحل فالنسيا ضيفاً ثقيلاً على ريال مدريد في استاد سانتياجو بيرنابيو يوم السبت القادم 1 ديسمبر 2018 ميلادياً، الموافق 23 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة 14 من الدوري الإسباني 2018-2019.





سيدخل الملكي المباراة وهو منتشٍ بفوزه الأخير على روما الذي وضعه رسمياً في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، لكنه سيكون قلقاً بسبب وضعه السئ في الليجا، ففي لقائه الأخير خسر من إيبار بثلاثيةٍ نظيفةٍ تسببت في تراجعه للمركز السادس برصيد 20 نقطة، وأصبح الفارق بين البلانكوس والصدارة التي يحتلها إشبيلية 6 نقاط، وبينه وبين برشلونة الغريم التقليدي 5 نقاط.



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لا يعيش فالنسيا موسماً جيداً على الصعيد المحلي أو القاري، فبدايةً بذات الأذنين خسر الخفافيش من يوفنتوس في الجولة الخامسة من دور المجموعات بهدفٍ نظيف وضمن التحول للدوري الأوروبي وتوديع دوري أبطال أوروبا من الدور الأول، أما في الدوري الإسباني لم يحقق أبناء الميستايا إلا 3 انتصاراتٍ فقط بعد مرور 13 جولة، وهو أحد أكثر الفرق تعادلاً حتى الآن "8"، ويحتل المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 17 نقطة.





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المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القنوات الناقلة

ريال مدريد - فالنسيا سانتياجو بيرنابيو السبت 1 ديسمبر 2018 ميلادياً، 23 ربيع الأول 1440 هجرياً، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية خوسيه جونزاليس beIN SPORTS HD 3

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