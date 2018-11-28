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يوفنتوس يتأهل بعد هدف رائع من رونالدو 
2018/11/28 | 04:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس انتزع يوفنتوس مكانا في أدوار خروج المهزوم في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بعد أن هيأ كريستيانو رونالدو بشكل رائع الكرة إلى ماريو مانزوكيتش ليسجل ويقوده للفوز 1-صفر على بلنسية يوم الثلاثاء.

وواجه بطل ايطاليا صعوبات في اختراق دفاع بلنسية حتى مرر جواو كانسيلو إلى رونالدو في الدقيقة 59 من مباراتهما بالمجموعة […]

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