2018/11/28 | 04:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس انتزع يوفنتوس مكانا في أدوار خروج المهزوم في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم بعد أن هيأ كريستيانو رونالدو بشكل رائع الكرة إلى ماريو مانزوكيتش ليسجل ويقوده للفوز 1-صفر على بلنسية يوم الثلاثاء.
وواجه بطل ايطاليا صعوبات في اختراق دفاع بلنسية حتى مرر جواو كانسيلو إلى رونالدو في الدقيقة 59 من مباراتهما بالمجموعة […]
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وواجه بطل ايطاليا صعوبات في اختراق دفاع بلنسية حتى مرر جواو كانسيلو إلى رونالدو في الدقيقة 59 من مباراتهما بالمجموعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوفنتوس يتأهل بعد هدف رائع من رونالدو ) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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