عدي عواد: عبد المهدي لم يكلف نفسه عناء البحث في معاناة أبناء البصرة

2018/11/28 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، أمس الثلاثاء، عن عدم تفاؤله بنتائج الاجتماع الذي سيجمع نواب المحافظة مع رئيس الوزراء اليوم.

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