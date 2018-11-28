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عدي عواد: عبد المهدي لم يكلف نفسه عناء البحث في معاناة أبناء البصرة
2018/11/28 | 04:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعرب النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، أمس الثلاثاء، عن عدم تفاؤله بنتائج الاجتماع الذي سيجمع نواب المحافظة مع رئيس الوزراء اليوم.

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