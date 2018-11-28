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التصعيد الملفت للنظر في الخطاب السياسي الإيراني من الصفات المألوفة والعادية لهذا النظام
2018/11/28 | 04:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التصعيد الملفت للنظر في الخطاب السياسي الإيراني منذ تأسيس نظام الملالي قبل أربعة عقود صار واحدًا من الصفات المألوفة والعادية لهذا النظام

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