التصعيد الملفت للنظر في الخطاب السياسي الإيراني من الصفات المألوفة والعادية لهذا النظام

2018/11/28 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التصعيد الملفت للنظر في الخطاب السياسي الإيراني منذ تأسيس نظام الملالي قبل أربعة عقود صار واحدًا من الصفات المألوفة والعادية لهذا النظام

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