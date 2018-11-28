جلبير الأشقر - زاد بُعدنا عن المرّيخ…

2018/11/28 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جلبير_الأشقر أحسد الرجال والنساء العاملين في الفيزياء الفلكية أو في صناعة المركبات الفضائية.فاهتمامهم منصبّ على حقل يشهد تقدّماً مستمراً، وتصغر مشاكلنا في أنظارهم مثلما تبدو كُرتنا الأرضية من الفلك وكأنها كُرة قدم ملوّنة.تأمّلوا: فبينما كان العاملون في الحقلين المذكورين يحتفلون قبل يومين بالنجاح الباهر الذي حققته وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» في إنزال المركبة الفضائية «إنسايت» على سطح المرّيخ، وهي......

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