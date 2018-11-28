ريتا عودة - ((أَمَا مِنْ نِهَايَة...!))

2018/11/28 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة (1)كُلَّمَا حَدَّقْتُ في الحَيَاةِاسْتَمَعْتُإلى التَّاريخِيَذْرفُ الحَكَايَاوالوَعِيدَوَالوَصَايَا:كَفَاكُم يَا إٔ-;-وْلادُ الأَفَاعِياسْتِبْدَادًاكَفَى..!أَمَا مِنْ نِهَايَةْلِهذَا العُهْر،أَمَا مِنْ نِهَايَةْ..!؟(2)كُلَّمَاأَبْصَرْتُ جُنُودًا،جَرْحَى، وَمَقَابِر...سَمِعْتُصَدَى صَوْتِ أُمٍّتَنُوحُ

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