توفيق أبو شومر - الإحصاءات والتوثيق

2018/11/28 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #توفيق_أبو_شومر أعلنت إسرائيل عن قرب تشغيل مستحضر توثيقي إسرائيلي عبري على صفحات الإنترنت كمحرك بحث، وهو الويكي ميديا، سيُساعد الباحثين وطالبي المعرفة، هذا المستحضر ناتج عن عملية طويلة من جمع الوثائق والمستندات، من الأرشيفات من كل دول العالم، تبلغ مقتنياتُه خمسين مليون وثيقة، ومائتين وثمانين ألف صورة نادرة لفلسطين منذ عام 1900-1948 (يديعوت أحرونوت 23-11-2018)إليكم هذه الإحصائية في اليوم التالي لإعلان التهدئة ......

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