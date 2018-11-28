2018/11/28 | 06:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي إن الولايات المتحدة تؤخر اعتماد المجلس مشروع قرار بريطاني بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن.وأضاف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعرقل قرارا دوليا بشأن المجاعة في اليمن) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعرقل قرارا دوليا بشأن المجاعة في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).