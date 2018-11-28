English | وظائف


واشنطن تعرقل قرارا دوليا بشأن المجاعة في اليمن
2018/11/28 | 06:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي إن الولايات المتحدة تؤخر اعتماد المجلس مشروع قرار بريطاني بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن.

وأضاف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعرقل قرارا دوليا بشأن المجاعة في اليمن) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعرقل قرارا دوليا بشأن المجاعة في اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ خلافات التاريخ والسياسة تباعد بين شرق وغرب أوروبا
⋙ #توفيق أبو شومر - الإحصاءات والتوثيق
⋙ #ريتا عودة - ((أَمَا مِنْ نِهَايَة...!))
⋙ #جلبير الأشقر - زاد بُعدنا عن المرّيخ…
⋙ شاهد بالفيديو | "الراچيتة السرية" ... قضية تشفير الوصفات الطبية اخذت من ورائها اتفاق بعض الاطباء لكسب المال
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | "الراچيتة السرية" ... قضية تشفير الوصفات الطبية اخذت من ورائها اتفاق بعض الاطباء لكسب المال
⋙ شاهد بالفيديو | هيثم الجبوري : يكشف سبب اصرار "البناء" على ترشيح "الفياض" للداخلية ...
⋙ بالصور.. رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الإمام الحسين وسط بغداد
الأكثر شيوعا