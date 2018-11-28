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خلافات التاريخ والسياسة تباعد بين شرق وغرب أوروبا
2018/11/28 | 06:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تتوجّس أوروبا، المنهكة بالأزمات والمثقلة بالخلافات واختلافات تاريخية وفكرية ولغوية عميقة، من مزيد التصدّع والتفكك، قبيل أشهر من إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي

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