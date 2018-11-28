2018/11/28 | 06:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصل رجل سوري تقطعت به السبل سبعة أشهر في مطار ماليزي إلى كندا هذا الأسبوع، لتنتهي بذلك محنة سلطت الضوء على الطرق الغريبة التي يلتمسها بعض طالبي اللجوء لتحقيق مبتغاهم.وعلق حسن القنطار بمطار كوالالمبور الدولي في مارس آذار عندما انتهت تأشيرة دخوله إلى ماليزيا للسياحة ولم تسمح له السلطات باستقلال رحلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد قضاء 7 أشهر بمطار ماليزي: سوري يحصل على اللجوء في كندا) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد قضاء 7 أشهر بمطار ماليزي: سوري يحصل على اللجوء في كندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).