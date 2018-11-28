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بعد قضاء 7 أشهر بمطار ماليزي: سوري يحصل على اللجوء في كندا
2018/11/28 | 06:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس وصل رجل سوري تقطعت به السبل سبعة أشهر في مطار ماليزي إلى كندا هذا الأسبوع، لتنتهي بذلك محنة سلطت الضوء على الطرق الغريبة التي يلتمسها بعض طالبي اللجوء لتحقيق مبتغاهم.

وعلق حسن القنطار بمطار كوالالمبور الدولي في مارس آذار عندما انتهت تأشيرة دخوله إلى ماليزيا للسياحة ولم تسمح له السلطات باستقلال رحلة […]

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