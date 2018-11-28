2018/11/28 | 07:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انتقد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله يوم الاربعاء ما اسماه "غياب الرؤية الاستراتيجية الصحيحة" لدى وزارتي المالية والتخطيط فيما يخص الموازنة المالية من حيث عدم تحديد الأولويات وعدم مراعاة الكثافة السكانية وغياب المعايير التي تحدد حصص المحافظات، مبيناً أن اللجنة المالية النيابية ترى ضرورة إعادة هيكلة هاتين الوزارتين والدوائر التابعة لهما .

وقال عبد الله في بيان اليوم " ان السبب الرئيسي لعدم فعالية الموازنة وعدم توزيعها بعدالة على كافة قطاعات الدولة والمجالات الضرورية هو عدم كفاءة وزارتي المالية والتخطيط والدوائر التابعة لهما وعدم وجود رؤية استراتيجية علمية لديهما لكيفية توزيع العائدات وصرف النفقات داخل مشروع الموازنة بشكل عادل، سواء على مستوى الوزارات او المحافظات، بالإضافة الى عدم تحديد الاولويات للسنة المالية " ، مؤكداً " ان خير دليل على حالة التخبط هو وجود تخصيصات كثيرة في كل سنة مالية، ولكن على الصعيدين العمراني والخدمي لايوجد تطور ملموس ".

وبين أنه " في كل الموازنات السابقة هناك خلل واضح في آلية عمل وزارتي المالية والتخطيط، إذ انهما تفشلان في تحديد قائمة الأولويات ولا تراعيان الكثافة السكانية للمحافظات، بحيث توزعان الايرادات بحسب اتفاقاتهما سواء مع جهات او اشخاص " ، مشيرا الى أنه " لايجوز ان يتم توزيع الإيرادات من قبل وزارة المالية حسب الاتفاقات دون وجود أسس علمية مثل الكثافة السكانية والحاجة الملحة، فعلى سبيل المثال، هل هناك أي أساس لتحديد حصة المناطق المدمرة جراء العدوان الداعشي؟ وهل هناك أي معيار لتحديد حصة البصرة أو حصة إقليم كوردستان؟ ".

وتابع عبد الله " لذلك هناك رأي على مستوى رئاسة مجلس النواب واللجنة المالية النيابية لإعادة النظر في آلية عمل هاتين الوزارتين، ليس من باب الترميم بل من باب اعادة الهيكلة ومراقبة عملهما، ولا سيما أن هيكليتهما الإدارية هشة وغير فاعلة " ، مشددا على " ضرورة بناء استراتيجية جديدة لهما لنضمن على الأقل التوزيع العادل والعلمي للموازنة، لنتمكن من النهوض بالبلد عمرانيا وخدميا ولضمان العدالة في توزيع الثروات ".

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