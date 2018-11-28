نائب عن الفتح يدعو الفياض لسحب ترشيحه إذا حصل هذا الأمر

2018/11/28 | 07:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا نائب عن تحالف الفتح، مرشح تحالف البناء فالح الفياض لوزارة الداخلية، إذا حصل هذا الأمر.وقال عباس الزاملي لوكالة {الفرات نيوز} "اذا حصل انشقاق شيعي – شيعي في الايام المقبلة فعلى الفياض ان يبادر بالانسحاب من الترشيح لوزارة الداخلية حفاظاً على وحدة الصفين الوطني والشيعي".وأضاف "هناك خلل كبير في تولي الداخلية لمسك ملف الحدود كونها مهمة الدفاع وللاسف هذا التداخل الميداني يؤثر على الملف الأمني".وأكد الزاملي "هناك ارادات سياسية خارجية تريد فرض نفسها في حسم مرشح وزارة الداخلية الذي أصبح موضوعا سياسياً، والوضع لا يتحمل التأجيل وعلينا حسم باقي الكابينة الوزارية في جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل وعلى رئيس الوزراء ان تكون له الكلمة الفصل بذلك".وأشار الى ان "تحالف البناء لديه علاقات ايرانية ولكنها لا تصل الى التدخل والولاء، وتحالف البناء يمثل الكتلة الأكبر في مجلس النواب ولكنه تنازل عن ذلك للمصلحة الوطنية".وبين ان "الإرادات الخارجية غير موجودة على الأرض وهناك ارادة وطنية لمجلس النواب ولا ننكر وجود ضغط خارجي ولكن مدى الاستجابة لها هنا هو السؤال" مؤكدا ان "العلاقات الخارجية والإقليمية مطلوبة".وأوضح، ان "عبد المهدي هو من رشح الفياض الذي تحول ترشيحه لقضية سياسية وكسر لإرادات التي هي من أوصلت الامور لهذا الامر".وقال الزاملي ان الفياض "لديه مقبولية من ايران لاصراره على موقفه بقبول حكومة توافقية وليس فرض إرادات".انتهى

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