2018/11/28 | 07:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | الشيف خلود بضيافة الشيف جورج اللبناني ...طبق اليوم هو الطبق الاسيوي

مصدر الفيديو: N4FoKNe1K3U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | الشيف خلود بضيافة الشيف جورج اللبناني ... طبق اليوم هو الطبق الاسيوي ...) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | الشيف خلود بضيافة الشيف جورج اللبناني ... طبق اليوم هو الطبق الاسيوي ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).