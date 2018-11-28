ترامب قد يلغي لقاءه مع بوتين في قمة العشرين بسبب قضية أوكرانيا

2018/11/28 | 07:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بإلغاء لقائه الثنائي المقرر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، بسبب احتجاز حرس السواحل الروس ثلاث سفن عسكرية أوكرانية.وقال ترامب إنه ينتظر تقريرا من مستشاريه للأمن القومي ستكون استنتاجاته “حاسمة”.وصرح لصحيفة واشنطن بوست “ربما لن أجري هذا اللقاء” مع […]

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