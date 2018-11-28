عضو في سائرون: الفياض مرفوض من أغلب الكتل ولا يمكن قبول ترشيحه

2018/11/28 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو تحالف سائرون، عواد العوادي، رفض غالبية الكتل السياسية، لترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية.وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز} ان "فرض تحالف البناء ترشيح الفياض غير مبر ومخالف للاتفاق في تشكيل الحكومة" مبينا "كان على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إختيار شخصيات عسكرية للمناصب الأمنية وهم كُثر".وأكد "نحتاج شخصيات مهنية لوزارتي الداخلية والدفاع، ولا يمكن قبول مرشح الفياض للداخلية لوجود شخصيات أكثر مقبولية منه".وحمل العوادي "مجلس النواب وعبد المهدي تأخير تشكيل الحكومة مجلس النواب، وعلى رئيس الوزراء حسم الموقف وإرسال أسماء المرشحين للبرلمان ويحمله والكتل المسؤولية وكذلك".وتابع "هناك علاقات للكتل مع دول خارجية، والسيد مقتدى الصدر ركز على أمر في تغريدته اليوم بان الجيران هم أصدقاء ولكن ليسوا أسياد على العراق" مبينا "هناك ضغط خارجي بخصوص وزارة الدفاع والمحور الوطني لا ينفي ذلك ولكن البناء لا يريد اتخاذ موقف منه للحفاظ على وحدته".ودعا العوادي "الفياض الى ان يحل نزاع القوم بالاعتذار عن الترشيح وعدم طلب البناء ذلك دليل على وجود دعم خارجي له".وعند سؤاله على هل ان الفياض مرشح لتحالف البناء او ايران قال العوادي، ان "الفياض مرشح الخارج بأيادي عراقية ونحن لا نعترض عليه كشخص ولكن كثير من أعضاء البرلمان لا يرغبون بتوليه الداخلية والسبب واضح وعليه الكثير من العلامات انه كان مسؤولاً سابقاً وهو يخالف الإتفاق السياسي لتشكيل الحكومة".وأعرب عن "أسفه تبرير البعض للتدخل والضغط الخارجي في تشكيل الكابينة الوزارية ولا يمتلكون الشجاعة في رفضه".انتهى

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