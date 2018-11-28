2018/11/28 | 08:56

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الأربعاء 28 نوفمبر 2018 | 08:38 صباحاً | عدد القراءات : 20

مقتل واصابة ٤٤ شخصا بانفجار شمال الصين

متابعة/..



لقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب 22 آخرون نتيجة انفجار وقع صباح الأربعاء في مدينة تشانغ جياكو بمقاطعة خبي شمالي الصين.

وذكرت السلطات المحلية أن الانفجار وقع قرب مصنع للكيميائيات محاذ لشركة خبي شنغهوا المحدودة لصناعة الكيميائيات حوالي الساعة 0:40 صباحا، مشيرة إلى أن النيران الناجمة عن الانفجار التهمت 38 شاحنة و12 مركبة.

وكشفت السلطات أن سيارة انفجرت عند مدخل المصنع وتسببت باحتراق الشاحنات المتوقفة هناك.



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